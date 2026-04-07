ÇAKÜ'den İdam Ceza Yasasına Kınama
ÇAKÜ'den İdam Ceza Yasasına Kınama

07.04.2026 13:03
Çankırı Karatekin Üniversitesi, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam cezasını kınadı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), İsrail'in Filistinli esirlere uygulanması öngörülen idam cezası yasasını kınadı.

ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Filistin halkını doğrudan hedef alan idam cezasına ilişkin düzenlemenin insan hakları, yaşam hakkı, insan onuru ve evrensel hukuk ilkeleri bakımından son derece kaygı verici bir gelişme olduğu belirtildi.

Yaşam hakkının dil, din, kimlik ya da siyasi gerekçelerle ortadan kaldırılamayacak en temel ve vazgeçilmez hak olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu hakkı hedef alan her türlü yaklaşım, yalnızca bireylerin temel haklarını ihlal etmekle kalmamakta, aynı zamanda uluslararası hukukun, vicdani sorumluluğun ve insanlığın ortak değerlerinin de ağır biçimde zedelenmesine yol açmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bu tür adımların, adalet, barış ve insanlık vicdanı açısından kabul edilemez sonuçlar doğurduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak insan onurunu, temel hak ve özgürlükleri, hukukun üstünlüğünü ve evrensel adalet anlayışını esas alan bir yükseköğretim kurumu sorumluluğuyla, yaşam hakkını hedef alan her türlü uygulamanın karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla ifade ediyoruz. Uluslararası toplumu, insan haklarının korunması, sivillerin güvenliğinin sağlanması ve evrensel hukuk ilkelerinin tavizsiz biçimde savunulması konusunda daha duyarlı, somut ve kararlı bir tutum sergilemeye davet ediyoruz. Bilimin, vicdanın ve insani sorumluluğun rehberliğinde, insan onurunu, adaleti ve temel hakları savunmaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."

Kaynak: AA

Karatekin Üniversitesi, İnsan Hakları, Çankırı, İsrail, Güncel

