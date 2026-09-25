ÇAKÜ koordinasyonunda Tuz Şehri\'nde iklim farkındalığı etkinliği düzenlendi

Çankırı'da, Avrupa Birliği Horizon Europe Programı kapsamında kabul edilen proje doğrultusunda "Doğanın Sesi: Yeraltından Yeryüzüne İklim Farkındalığı" etkinliği gerçekleştirildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) koordinasyonunda Çankırı Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında Yer Altı Tuz Şehri'nde bilim, doğa, çevre ve iklim konularında farkındalık oluşturulmasına yönelik etkinlikler düzenlendi.

Vali Hüseyin Çakırtaş, yerin yaklaşık 150 metre altında bulunan Yer Altı Tuz Şehri'ndeki konferans salonunda düzenlenen programın açılışındaki konuşmasında, bugünlerde devam eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun en önemli gündem maddelerinden birinin iklim değişikliği olduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin sadece bilim insanlarının sorunu olmadığını dile getiren Çakırtaş, "Sorun, yeni doğmuş çocuktan ömrünün sonuna gelmiş en yaşlı insanımıza kadar, doğadaki herhangi bir canlıdan bitkiye kadar herkesin sorunu, hepimizin sorunu." dedi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de Yer Altı Tuz Şehri'nde gerçekleştirilen programın bilimin her yaştan insan için ulaşılır, anlaşılır ve keyifli olabileceğini göstermesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Avrupa'nın birçok ülkesinde eş zamanlı düzenlenen Avrupa Araştırmacılar Gecesi'nin Çankırı ayağında yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Esen, "Bu etkinlik sayesinde bilimi laboratuvarların ve üniversitelerin dışına çıkartarak çocuklarımızla, gençlerimizle, ailelerimizle ve tüm hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Küresel ısınma, iklim değişikliği gibi önemli dünya meseleleri nedeniyle doğayı ve çevremizi konuşmak, artık sadece bilim insanlarının işi olmaktan çıkmış ve hepimizin sorumluluğu haline gelmiştir. Bugün aldığımız her karar, yaptığımız her davranış, yarının dünyasını şekillendirmektedir." ifadelerini kullandı.

"Konu doğa ve iklim olunca bir kez daha düşünmemiz gerekiyor"

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş da bunun sadece ÇAKÜ'nün değil Türkiye'nin projesi olduğunu vurguladı.

"Bu tür projeler, Türkiye'nin tanıtımında, uluslararası platformlarda daha fazla söz sahibi olmasında, ilim ve bilim diplomasisindeki etkinliğinin artırılmasında önem taşımaktadır." diyen Karataş, şunları kaydetti:

"Konu doğa ve iklim olunca bir kez daha düşünmemiz, konuya daha dikkatli bakmamız gerekiyor çünkü küresel ısınma, iklim değişikliği ve kuraklık, bütün dünyanın problemi haline geldi. COP31 organizasyonuyla bu anlamda Türkiye'nin gelecek aylarda ev sahipliği yapacağı çok büyük bir toplantı olacak. Dünyanın dikkati kuraklığa ve iklim değişikliğine çekilecek. Biz de üniversite olarak bu tür anlamlı projelerle özellikle kuraklık ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunmaya devam edeceğiz."

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Seçil Akıllı Şimşek de çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından ÇAKÜ'nün yanı sıra Gazi Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesinden bilim insanlarının deney ve uygulamalı bilim etkinlikleri gerçekleştirdiği stantlar gezildi.