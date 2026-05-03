Çaldıkları para ve altınları kaza yaptıkları yerde bırakıp kaçtılar
Çaldıkları para ve altınları kaza yaptıkları yerde bırakıp kaçtılar

03.05.2026 14:20  Güncelleme: 14:21
Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Elektronik kepenk ve kapıyı açıp içeri giren kasklı 4 kişinin, 1 dakika 36 saniye içinde iş yerinde altın ve paraları valiz ve çantalara doldurup kaçtığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

2 MOTOSİKLET ÇARPIŞMIŞ

Soyguncuların kullandığı 2 motosiklet, Yunus Emre Kavşağı'nda çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu çalınan altınların bir kısmı yola savrulurken, şüpheliler motosikletlerden birini bırakarak olay yerinden kaçtı.

5 MİLYON TL VE 1 KİLO ALTIN ÇALDILAR

İhbarın ardından çalışma başlatan polis, soyguncuların kuyumcudan 5 milyon TL ile 1 kilo altın ziynet eşyası çaldığını belirledi. Soyguncuların kaçış güzergahında iz süren polis, 7 ayrı suç kaydı bulunan D.A.K. (17) ve 24 ayrı suç kaydı bulunan D.Ç.'yi (23), Ereğli-Adana kara yolu girişinde yakaladı. Olayda kullanılan motosikletlerden biri yolun kenarında yeşil alanda, şüphelilere ait iki kask ve eldiven de çöp konteynerinde ele geçirildi.

PARA VE ALTINLARI ODUNLARIN ALTINA SAKLAMIŞLAR

İş yerinden çalınan altın ve paraların bir kısmı ise boş bir arazide, üzeri odunlarla kapatılarak gizlenmiş vaziyette bulundu.

Polis, kaçan diğer 2 kişinin kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

