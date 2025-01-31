Van'ın Çaldıran ilçesinde seyir halindeyken yanan dorsesiz tır kullanılamaz hale geldi.
Nihat Erdemli idaresindeki 65 AAR 418 plakalı dorsesi olmayan tır, Tekindere Mahallesi yakınlarında alev aldı.
Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Çaldıran'da TIR Yangını - Son Dakika
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