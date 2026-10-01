California'da 18 yaş altı evlilikler 1 Ocak 2027'den itibaren yasaklanacak - Son Dakika
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California'da 18 yaş altı evlilikler 1 Ocak 2027'den itibaren yasaklanacak

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California Valisi Gavin Newsom, 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek 18 yaş altı evlilik yasağını imzaladı. 16 yaşında zorla evlendirilen mağdur törende yasayı 'zafer' olarak nitelendirdi ve 50 eyalette yasak için mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.

Çocuk yaştaki evliliklerin 32 eyalette hala serbest olduğu ABD'de California eyaleti 18 yaş altı evlilikleri yasakladı.

California Valisi Gavin Newsom, eyalette 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek ve 18 yaş altı evlilikleri yasaklayacak yasayı imzaladı.

Newsom yasanın imza törenine, 16 yaşındayken ailesi tarafından 50 yaşındaki Hollywood aktörü Doug Hutchison ile zorla evlendirilen Courtney Stodden ile katıldı.

Uzun süredir ülkede çocuk yaşta evliliklerinin yasaklanması için mücadele veren Stodden, imza töreninde yaptığı konuşmada söz konusu yasayı "zafer" olarak nitelendirdi.

Stodden, ülkedeki 50 eyaletin tamamında çocuk yaşta evlilikler yasaklanana kadar mücadele vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

ABD'de 1 Ocak 2027 itibarıyla 32 eyalette çocuk yaşta evlilik yasal

ABD'de çocuk yaşta evlilikler toplumda tepki çeken konulardan biri olmaya devam ediyor.

Ülkede 2018'e kadar tüm eyaletlerde çocuk yaştaki evlilikler yasalken, bu tarihten itibaren 17 eyalet 18 yaş altı evlilikleri yasaklayan kanunlar çıkardı.

Halen, ülkede California hariç 32 eyalette, her iki tarafın rızasıyla 18 yaş altı evlilikler mümkün olabiliyor.

Her eyalette alt sınır farklılık gösterse de California, Mississippi ve New Mexico'da herhangi bir alt sınır bulunmuyor.

Çocuk yaşta evliliklerin çoğu, 18 yaş altındaki kız çocukları ile yetişkin erkekler arasında yapılıyor.

ABD'de çocuk yaştaki evliliklerin yasaklanması için mücadele eden "Unchained at Last" isimli örgütün verilerine göre, ülkede 2000-2018 yıllarında yaklaşık 300 bin çocuk evlendirildi.

Kaynak: AA
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