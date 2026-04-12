23 Yıllık Sır Çözüldü: Kayıp Bankacı Walter Karl Kinney'in Kalıntıları DNA Teknolojisiyle Tespit Edildi
23 Yıllık Sır Çözüldü: Kayıp Bankacı Walter Karl Kinney'in Kalıntıları DNA Teknolojisiyle Tespit Edildi

12.04.2026 15:20
1999'dan beri kayıp olan eski bankacı Walter Karl Kinney'e ait insan kemiklerinin, 2022'de Salmon Creek Eyalet Plajı'nda bulunmasıyla birlikte kimliği kesinleşti. Modern adli genetik yöntemler, bu tür vakalarda özellikle etkili olduğu vurgulandı.

ABD'nin California eyaletinde, 2022 yazında Salmon Creek Eyalet Plajı'nda bir aile tarafından bulunan insan kemiği, 1999'dan bu yana kayıp olan eski bankacı Walter Karl Kinney'e ait olduğu açıklandı. Kemik üzerindeki cerrahi donanım izleri, ilk incelemelerde kaval kemiği olduğunu gösterdi, ancak kimlik tespiti zor olduğu için dosya DNA Doe Project'e devredildi.

DNA Doe Project, 2026 yılında DNA profilini açık soy ağacı veritabanına yükleyerek araştırmayı hızlandırdı ve Doğu Yakası'ndan California'ya göç etmiş bir aile hattına ulaştı. Soy ağacı takip edilince izler Walter Karl Kinney'e çıktı. Ekip, 1999'da Bodega Bay civarında bulunan insan kalıntılarıyla ilgili eski haberlere ulaşınca, bu dosya yeniden incelendi ve 2003'te Kinney'in kızının yetkililerle temasa geçerek X-ray kayıtlarıyla o kalıntıların da Kinney'e ait olduğunu doğruladığı görüldü. Böylece 2022'deki kemik parçasının da aynı kişiye ait olduğu kesinleşti.

Bu vaka, aynı kişinin 1999 ve 2022'de iki kez 'kimliği belirsiz ölü' dosyasına girmesiyle alışılmadık bir durum oluşturdu. Sonoma County Şerif Ofisi ile işbirliği yapan DNA Doe Project, modern adli genetik yöntemlerin bu tür vakalardaki kritik rolünü vurguladı. Yetkililer, işbirliğinin isimsiz kalıntıların kimliklendirilmesi açısından değerli olduğunu belirtti.

Walter Karl Kinney, 1940 doğumlu olup San Diego'da dünyaya geldi, Santa Rosa'ya taşındı ve bankacılık yaptı. Kızı, babasının zeki ve hassas biri olduğunu, ancak dünyanın onun için sert hale geldiğini ifade etti. Dosya, kimlik tespitiyle kısmen çözülmüş olsa da ölüm koşulları ve nedeni hala belirsizliğini koruyor. Uzmanlar, genetik soyağacı yöntemlerinin klasik soruşturmaların tıkandığı vakalarda giderek önem kazandığını vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel 23 Yıllık Sır Çözüldü: Kayıp Bankacı Walter Karl Kinney'in Kalıntıları DNA Teknolojisiyle Tespit Edildi - Son Dakika

SON DAKİKA: 23 Yıllık Sır Çözüldü: Kayıp Bankacı Walter Karl Kinney'in Kalıntıları DNA Teknolojisiyle Tespit Edildi - Son Dakika
