ABD'nin California eyaleti açıklarında 1953'te batan gemiden sızan petrolün, kıyı şeridinde çok sayıda kuşu etkileyen petrol kirliliğinin kaynağı olabileceğinden şüpheleniliyor.

ABC News'in haberine göre, California Balık ve Yaban Hayatı Departmanı, Monterey bölgesi ile Bodega Körfezi arasındaki kıyı şeridinde 65 kuşun petrole bulanmış halde bulunduğunu bildirdi.

Yetkililer, yapılan ilk incelemelerde, petrol kirliliğinin 1953 yılında California'nın San Francisco kenti açıklarında batan "SS Jacob Luckenbach" adlı gemiyle bağlantılı olabileceğini belirledi.

Geminin enkazındaki petrolün büyük bölümünün 2002'de tahliye edildiğini aktaran yetkililer, buna karşın fırtınaların zaman zaman enkazın yer değiştirmesine ve geride kalan petrolün çevredeki sulara sızmasına neden olabildiğini belirtti.

Yetkililer, ekiplerin bölgedeki kirliliğin kaynağının ve etkisinin belirlenmesine yönelik incelemelerini sürdürdüğünü aktardı.