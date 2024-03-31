California'da Küçük Uçağın Düşmesi Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin California eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
???????Truckee Polis Departmanının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meydana gelen küçük uçak kazasının detaylarına yer verildi.
Açıklamada, "Socata TBM" tipi tek motorlu uçağın Truckee Tahoe Havaalanı'na inmeye çalışırken California eyaletinde bulunan Truckee kasabası yakınlarına düştüğü kaydedildi.
Kaza sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ve Federal Havacılık İdaresi'nin kazaya ilişkin ortak soruşturma yürütecekleri ifade edildi.
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Kastamonu'da saat 08.00'de başlayan oy kullanımı için vatandaşlar okullarda yoğunluk oluşturdu. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi başladığı saatten itibaren vatandaşlar okulların yolunu tuttu. Kastamonu il merkezinde 268 sandıkta 87 bin 917 seçmenin oy kullanacağı belirtilirken, vatandaşlar oy işlemi için okullarda yoğunluk oluşturdu.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Tutuş, oy kullanma işlemi sonrasında yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin İzmit'e, Kocaeli'ye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi ve önümüzdeki dönemde hizmetkar olmayı hedeflediklerini belirtti.
Elazığ'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanımı sabah saat 07.00 itibariyle başlarken, İcadiye Mahallesi'nde tek aday olarak seçime giren muhtar İrfan Gözvur, muhtarlığını ilan etti. Elazığ'da 43 mahalle içerisinde tek aday olmanın gururunu yaşayan Gözvur, oyların sayılmadan muhtarlığını garantilediğini belirtti.
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının iyi olacağını düşündüğünü belirtti. Akşener, seçim sürecinin zorlu geçtiğini ve rekabetçi bir siyaset dilinin hakim olmasını umduğunu ifade etti. Ankara ve İstanbul'daki seçim yarışlarına ilişkin ise ilginç bir sürecin yaşanacağını söyledi.
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