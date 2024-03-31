California'da Küçük Uçağın Düşmesi Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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California'da Küçük Uçağın Düşmesi Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Truckee Polis Departmanı, California eyaletinde meydana gelen küçük uçak kazasının detaylarını paylaştı. Socata TBM tipi tek motorlu uçağın Truckee Tahoe Havaalanı'na inmeye çalışırken Truckee kasabası yakınlarına düştüğü belirtildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ve Federal Havacılık İdaresi, kazaya ilişkin ortak soruşturma başlatacak.

31.03.2024 10:47  Güncelleme: 10:50
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ABD'nin California eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

???????Truckee Polis Departmanının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meydana gelen küçük uçak kazasının detaylarına yer verildi.

Açıklamada, "Socata TBM" tipi tek motorlu uçağın Truckee Tahoe Havaalanı'na inmeye çalışırken California eyaletinde bulunan Truckee kasabası yakınlarına düştüğü kaydedildi.

Kaza sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ve Federal Havacılık İdaresi'nin kazaya ilişkin ortak soruşturma yürütecekleri ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel California'da Küçük Uçağın Düşmesi Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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