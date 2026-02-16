Çalıntı Kamyonetle Yakıt Alan Şüpheli Kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çalıntı Kamyonetle Yakıt Alan Şüpheli Kaçtı

Çalıntı Kamyonetle Yakıt Alan Şüpheli Kaçtı
16.02.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu'da çalıntı kamyonette yakıt alan sürücü, polisin gelmesiyle kaçarken pompayı kırdı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, çalıntı kamyonetle akaryakıt istasyonunda yakıt alan şüpheli, polisin gelmesiyle yakıt pompasını koparıp kaçtı. İstasyon görevlisi, son anda kamyonetin altında kalmaktan kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında, Omurtak Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü ile yanındaki kişinin içinde olduğu 41 LV 558 plakalı kamyonet, akaryakıt istasyonuna geldi. Araca yakıt alınırken, görevliler kamyonetteki 2 kişinin halinden şüphelenip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine istasyona polis ekibi sevk edildi. Polis aracını gören sürücü, kamyonetle geri manevra yapıp pompayı kopararak kaçtı. Bu sırada pompayı tutan görevli aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, istasyonunun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

YAYA OLARAK KAÇTILAR

Akaryakıt istasyonundan kaçan sürücünün kullandığı kamyoneti, polis ekipleri takibe aldı. Yaklaşık 15 dakika süren takip sırasında kamyonet elektrik direğine çarptı. Sürücü ile araçtaki diğer kişi, yaya olarak kaçtı.

Polis ekipleri, detaylı incelemede kamyonetin plakasının sahte ve 6 Şubat'ta İstanbul'un Başakşehir ilçesi Şahintepe Mahallesi'nden çalınan 34 EF 1270 plakalı araç olduğunu belirledi. Polis, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Çorlu, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalıntı Kamyonetle Yakıt Alan Şüpheli Kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi

13:32
İran’dan Türkiye’ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
13:02
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
12:07
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 13:48:28. #7.11#
SON DAKİKA: Çalıntı Kamyonetle Yakıt Alan Şüpheli Kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.