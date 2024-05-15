Çalıntı Otomobilde Sahte Plaka Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Çalıntı Otomobilde Sahte Plaka Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Çalıntı Otomobilde Sahte Plaka Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çalınan bir otomobilde sahte plaka kullanıldığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı ve kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Otomobil, Çorlu ilçesinde yapılan kovalamacanın ardından durduruldu ve sürücü tutuklandı. Çalınan otomobil sahibine teslim edilirken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

15.05.2024 10:33
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çaldığı otomobile sahte plaka takıp kaçarken yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Saray ilçesinde yaşayan G.A'nın otomobilinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobili çalanların A.K. ve U.A. olduğunu tespit etti.

Sahte plaka takıldığı belirlenen otomobil, Çorlu ilçesinde ekiplerin kovalamacası sonucu durduruldu.

Gözaltına alınan sürücü A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Çalınan otomobil sahibine teslim edildi, diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çalıntı Otomobilde Sahte Plaka Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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