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Çalışan Emeklilere 5 Bin Lira Ödeme Yarın Yatırılacak - Son Dakika
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Çalışan Emeklilere 5 Bin Lira Ödeme Yarın Yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere verilecek 5 bin liranın yarın banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzenlemenin emekliler için hayırlı olmasını diledi.

Çalışan Emeklilere 5 Bin Lira Ödeme Yarın Yatırılacak
28.12.2023 - 16:51,
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere verilecek 5 bin liranın yarın banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çalışan emeklilerimizin 5 bin lira tutarındaki ödemeleri yarın banka hesaplarına yatırılacak. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
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Vedat Işıkhan, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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