Çalışırken Üzerine Çuvallar Düşen İşçi Yaralandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde iş yerinde çalıştığı sırada üzerine çuvalların düşmesi sonucu yaralanan işçi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışan 20 yaşındaki Berat B'nin üzerine önceki gün çuvallar devrildi.
Yığının altında kalarak ağır yaralanan genç, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaklaşık 1 ay önce işe başladığı öğrenilen Berat B'nin, 2 gündür yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.
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