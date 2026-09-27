Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Arnavutköy'de konuştu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kalıcı refah, istikrarlı siyaset, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen tam bağımsız bir Türkiye için bugüne kadar nasıl çalıştıysak bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.

Bakan Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililere hitap etti.

Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'da, Arnavutköy'de ilçe başkanlığı çatısı altında millete hizmet sevdalısı yol arkadaşlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Geçmişten bugüne ilçe teşkilatının her kademesinde davayı büyük bir fedakarlıkla omuzlayanları hayırla yad ettiğini dile getiren Işıkhan, büyük bir şevk ve gayretle çalışmaya devam eden teşkilat mensupları ile AK Parti gönüllülerine teşekkür etti.

Işıkhan, AK Parti'nin çeyrek asırlık geçmişine ilişkin, "Bu yıl, milletimize ve ülkemize hizmet yolunda, 'nereden nereye' dediğimiz destansı bir çeyrek asrı, sizlerle birlikte taçlandırdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasete yön verdiği ve mücadelelerle dolu yürüyüşüne başladığı İstanbul ve bu şehirdeki teşkilatların AK Parti için daima özel bir yere sahip olduğunu belirten Işıkhan, "Fethin sembolü, Fatih'in emaneti İstanbul'umuz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de hak uğruna, adalet uğruna yapılan tüm mücadelelerimizin merkezinde yer almaya devam etmektedir." dedi.

Arnavutköy'ün İstanbul'un hızla gelişen, değişen ve büyüyen ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Işıkhan, ilçenin İstanbul Havalimanı'na ev sahipliği yaptığını, tarımı, turizmi, doğası ve üretim potansiyeliyle hem İstanbul hem de Türkiye için stratejik önemini koruduğunu söyledi.

Işıkhan, "Merkezi yatırımlarımızla ve belediyemizin gayretli çalışmalarıyla, inanıyorum ki sahip olduğu tüm potansiyeli, çok daha iyi bir noktaya, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir noktaya taşıyacaktır." diye konuştu.

Arnavutköy Belediyesinin özellikle ASMEK gibi mesleki eğitimi ve istihdamı artırmaya yönelik projelerini yerel ve genel kalkınma açısından değerli bulduklarını belirten Işıkhan, Bakanlık olarak da Arnavutköy'ü gelecek hedeflerine hazırlamak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Işıkhan, "Sizler sahada, bizlerse bürokraside ve icra makamlarında, işçimize, işverenimize, yatırımcımıza, üreticilerimize destek olmaya, vatandaşlarımızın refah düzeyini yükseltmeye ve milletimizin devletle olan bağlarını güçlendirmeye devam edeceğiz. Arnavutköy büyüdükçe İstanbul büyüyecek, İstanbul büyüdükçe inşallah, Türkiye de büyüyecektir." ifadelerini kullandı.

"Daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz ve daha güçlü olmamız bir tercih değil, bir zorunluluktur"

Türkiye'nin ulusal ve uluslararası ölçekte güçlü olmasının yalnızca kalkınmış ve gelişmiş bir Türkiye anlamına gelmediğini ifade eden Işıkhan, bunun aynı zamanda ülkenin bölgesinde ve dünyada huzur ile barışın teminatı haline gelmesi anlamına geldiğini söyledi.

Son 25 yılda güçlü bir Türkiye'nin inşası adına büyük engellerin aşıldığını ve uzun yollar katedildiğini belirten Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı hatırlatarak, şöyle konuştu:

"BM kürsüsünde adaletin sesini bir kez daha yükselttiği o muhteşem hitaplarını büyük bir gururla dinledik, takip ettik. Bizimle birlikte tüm dünya da takip etti. Soykırımcı, eli kanlı zalimlerin gözünün içine baka baka hakkı ve adaleti haykıran, daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu savunan böyle bir liderimiz olduğu için ne kadar şükretsek azdır. Türkiye olarak bu kararlılığı, bu azmi ve cesareti büyütmek için her alanda daha çok çalışmalı ve mücadele etmeliyiz. Bedeli ne olursa olsun, dosdoğru bir yolda, sadece ülkesi ve milleti için değil, aynı zamanda tüm mazlum halklar adına da koşturan bir liderle yol yürümekten onur duyduğumu buradan bir kez daha ifade etmek isterim."

Türkiye'nin kararlılığını ve cesaretini büyütmek için her alanda daha çok çalışılması gerektiğini vurgulayan Işıkhan, "Küresel adaletin tüm insanlık için tecelli ettiği günleri görebilmemiz için daha çok çalışmamız daha çok üretmemiz ve daha güçlü olmamız bir tercih değil, bir zorunluluktur. Bu anlayışla, ekonomiden, diplomasiye, çalışma hayatından ticarete kadar attığımız her adımda üzerimizdeki bu büyük sorumluluğu unutmadan, var gücümüzle çalışmaya devam etmek durumundayız. Kalıcı refah, istikrarlı siyaset, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen tam bağımsız bir Türkiye için bugüne kadar nasıl çalıştıysak bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam etmeliyiz. Geride bıraktığımız başarılarla dolu 25 yılı Türkiye Yüzyılı'na taşımak için, hem masada hem de sahada, devlet millet el ele verip hedeflerimize ulaşmak için, gerek teşkilat kademelerinde gerekse devlet kademelerinde durmaksızın çalışmaya devam etmeliyiz."

"Yarın seçim varmışçasına çalışmaya devam edeceğiz"

Işıkhan, Arnavutköy ve İstanbul'a güvenlerinin tam olduğunu belirterek ilçenin gençlerine, kadınlarına ve tüm teşkilat mensuplarına inandıklarını söyledi.

İl ve ilçe başkanları ile belediye başkanının öncülüğünde teşkilat mensuplarıyla çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Işıkhan, "Yarın seçim varmışçasına, heyecanımızı ve azmimizi çoğaltarak, çeyrek asırlık bir millet hareketine yakışır şekilde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Mahalle mahalle, sokak sokak dolaşarak vatandaşlara ulaşmaya ve tarihi ve milli sorumlulukları anlatmaya devam edeceklerini dile getiren Işıkhan, "Gönüller fethedeceğiz, gönüller yapacağız. İnşallah milletimizin bizlere olan güvenini yine boşa çıkarmayacağız." ifadelerini kullandı.