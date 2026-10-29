Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:

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- "Binlerce yıllık kadim geleneğin son temsilcisi Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünün, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Vatan savunmasında canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ecdadımızı rahmetle ve şükranla yad ediyorum"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı mesajında, "Binlerce yıllık kadim geleneğin son temsilcisi Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünün, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Vatan savunmasında canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ecdadımızı rahmetle ve şükranla yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Işıkhan, şunları kaydetti:

"Ecdadımızdan emanet aldığımız bu aziz vatan için, şehitlerimizin kanlarıyla suladığı bu topraklar için büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son çeyrek asırdır gece gündüz çalışıyor, üstlendiğimiz sorumluluğun, temsil ettiğimiz değerlerin hakkını vermek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Tam bağımsız kalkınma yolculuğumuzun en büyük itici gücü olarak gördüğümüz çalışma hayatı başta olmak üzere, ülkemizin müreffeh geleceğini tesis edecek her alanda, Cumhuriyet tarihimiz boyunca atılmamış büyük adımları atmaya hem ülkemizde hem de coğrafyamızdaki huzuru ve güvenliği artıracak inisiyatifleri kararlılıkla almaya devam ediyoruz."

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan riyasetinde ve Türkiye Yüzyılı ideali istikametinde Türkiye'yi her alanda büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Türkiye olarak, barış, huzur ve güvenlik ekseninde daha adil bir dünya için çalışmaya sürdüreceğiz. Şehit ve gazilerimizin emaneti aziz vatanımıza ilelebet sahip çıkacak, bayrağımızı her yerde gururla dalgalandıracak, aziz milletimizin desteğiyle Türkiye'yi hak ettiği konuma birlikte taşıyacağız." değerlendirmesini yaptı.

Işıkhan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyet'in kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanları rahmetle ve şükranla yad etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: - Son Dakika
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