Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ILO Genel Direktörü ile görüştü - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ILO Genel Direktörü ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ILO Genel Direktörü ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert Houngbo ile bir araya geldi. Işıkhan, Houngbo ile sosyal adaletin sağlanması konusunda atılabilecek adımları görüştü. Ayrıca, Işıkhan, Gazze'ye yönelik acil durum eylem planını desteklediklerini belirtti ve Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Sahil Babayev ile de görüştü.

05.06.2024 12:29
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert Houngbo ile bir araya geldi.

ILO'nun 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak için Cenevre'ye gelen Bakan Işıkhan, ILO Genel Direktörü Houngbo ile BM Cenevre Ofisi'nde görüştü.

Görüşmede, Küresel Sosyal Adalet Koalisyonu kapsamında küresel düzeyde sosyal adaletin sağlanması konusunda atılabilecek adımlara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Filistinlilere yönelik saldırılara dikkati çeken Işıkhan, ILO'nun Gazze'ye yönelik acil durum eylem planını desteklediklerini vurguladı.

Öte yandan, Bakan Işıkhan, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Sahil Babayev'in genel kuruldaki konuşmasını dinledi ve daha sonra Babayev ile sohbet etti.

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Azerbaycan, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ILO Genel Direktörü ile görüştü - Son Dakika

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