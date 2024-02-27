Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kadınların Güçlenmesine Önem Veriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kadınları, iş gücü piyasası, sendikal örgütlenme hakkı, çalışma saatleri, iş-aile uyumu gibi başlıca çalışma şartları da dahil olmak üzere her alanda güçlendirmeye, onların toplumda ve ekonomide daha etkin roller almalarına büyük önem veriyoruz." dedi.
Bakan Işıkhan, Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından bir otelde düzenlenen "Çalışma Hayatında Kadın Paneli"ne katıldı.
Kadınların karar alma mekanizmalarından çalışma hayatına, sanattan spora varıncaya kadar toplumsal hayatın hemen her alanındaki başarılarını çok kıymetli bulduklarını belirten Işıkhan, şöyle konuştu:
"Geçmişte vesayetçi zihniyetin, insan onurunu ayaklar altına alan uygulamalarından en fazla zararı kadınlar gördü. Yarın, Cumhuriyet tarihimizin en karanlık dönemi 28 Şubat'ın yıl dönümü. 28 Şubat sadece bir hak ihlali değil, bizi biz yapan değerlere de yapılmış bir ihanettir. Siyasi ve toplumsal tarihimizin utanç ve kara lekelerinden bir tanesidir. İnsanların inançlarından dolayı zulme, zorbalığa uğradığı o dönemlerin merkezinde de yine kadınlar olmuştur. Kızlarımız okul kapılarından çevrilerek en temel hakları olan, eğitim, çalışma ve inancını özgürce yaşama haklarından mahrum edilmişlerdir."
"Çifte standartlara son verecek dönüşümler gerçekleştiriyoruz"
Bir taraftan çalışma hayatının yapısal sorunlarını çözüp, diğer yandan kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayacak alanların çoğaltılması için gayret ettiklerini vurgulayan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
"Kadınların özellikle karar ve inisiyatif alma mekanizmalarındaki konumlarını iyileştirecek, çalışma hayatında çifte standartlara son verecek dönüşümler gerçekleştiriyoruz. Bu anlayışla kadınları, iş gücü piyasası, sendikal örgütlenme hakkı, çalışma saatleri, iş-aile uyumu gibi başlıca çalışma şartları da dahil olmak üzere her alanda güçlendirmeye, onların toplumda ve ekonomide daha etkin roller almalarına büyük önem veriyoruz."
Işıkhan, temel hedeflerinin kadın istihdamında istenilen ivmeyi yakalamak, iş gücüne katılım ve istihdam oranlarını en yüksek seviyeye çıkarabilmek olduğunu belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, şunları kaydetti:
"9 Şubat'ta, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde kadın istihdamı alanında yeni bir projenin duyurusunu yaptık. 'Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları' sloganıyla 'İş Pozitif' ismini verdiğimiz projeyi hayata geçirdik. Proje kapsamında, 10 bakanlığımızın proje ortağı olduğu, tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki istihdam eşleştirme süreçlerini kayıt altına alacak, 'İş-Pozitif' adı altında bir bilgi sistemi kurduk. İnşallah bu proje, bir seferberlik halini alarak yeni yüzyılı, emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapma yolunda atacağımız büyük bir adıma dönüşecektir."
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