Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MÜSİAD Ankara Geleneksel İftar Programı'na katıldı.
Bakan Işıkhan, Altındağ Kültür Sarayı'ndaki iftar programında yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın, ülkenin hem siyasi hem de ekonomik olarak kritik eşiklerden geçtiği süreçlerde önemli görevler üstlendiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yüz yılın Türkiye'sini inşa etmek üzere geleceğe yürüdükleri bu kutlu yolda, milletin yanında yer alan hiçbir kuruluşu tek başına bırakmadıklarını dile getiren Işıkhan, hükümetin yatırımcısına, işverenine ve sanayicisine verdiği teşvik ve desteklerle üzerlerinde oluşturulmaya çalışılan ekonomik baskıyı ortadan kaldırdığını kaydetti.
Bugün uzaya astronot gönderen, kendi silahlarını, uçağını, gemisini, arabasını yapabilen, tam bağımsız, milli kalkınma yolunda her türlü imkana sahip güçlü bir Türkiye ve irade olduğuna vurgu yapan Işıkhan, şöyle devam etti:
"Bir yandan pandemi süreci, bir yandan Kahramanmaraş depremleri, diğer yandan da geçtiğimiz dönemlerde bazı adımlardan kaynaklı ciddi bir yük olduğunu, buna istinaden de çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu biliyoruz. İnşallah 31 Mart'tan sonra bu reformların hayata geçirileceği bir dönemi de başlatacağız. Orta Vadeli Program, 12. Kalkınma Planı'mız ve diğer üst belgelerimiz çerçevesinde biz, temel hazırlıklarımızı yapıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı başarıyla inşa etme noktasında Bakanlık olarak kamu kaynaklarını çok daha etkin ve verimli kullanacak, girişimcilerimizin önünü açacak, çalışma hayatımızı çağın dinamiklerine uygun hale getirecek ve katılımı artıracak, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini güçlendirecek kapsamlı düzenlemeleri de hayata geçireceğiz."
Bu düzenlemeleri piyasanın aktörleriyle istişare içerisinde yürüterek başarıya ulaştıracaklarını belirten Işıkhan, "Politikalarımızı günü kurtaran değil geleceği inşa eden bir anlayışla planlarımıza bağlı olarak bir disiplin içerisinde yürüteceğiz. İşçimizin, işverenimizin, yatırımcılarımızın, işletmecilerimizin yoluna engel değil destek olan, zorlaştıran değil kolaylaştıran bir zihinsel ve yapısal dönüşümü sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.
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