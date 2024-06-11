Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sektör Buluşmaları düzenliyor - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sektör Buluşmaları düzenliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sektör Buluşmaları düzenliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş gücü piyasalarının sorunlarını çözmek ve istihdamı artırmak için sektör temsilcileriyle bir araya gelmeyi planladıklarını açıkladı. İlk olarak tekstil sektörünün ele alındığı Sektör Buluşması, Bakanlık'ta gerçekleştirildi. Toplantıda, sektörün mevcut durumu, ihracatı, istihdamı, çalışma koşulları, sorunlar ve beklentiler ele alındı.

11.06.2024 15:55
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, birincisini düzenledikleri "Sektör Buluşmaları" kapsamında, iş gücü piyasalarının geçmişten gelen yapısal sorunlarını çözmek, karşılaşılması muhtemel güçlükleri ve fırsatları bir arada değerlendirerek, sektörlerde istihdamı artıracak ortak aklın geliştirilmesi için sektör temsilcileriyle bir araya gelmeyi planladıklarını söyledi.

Çalışma Genel Müdürlüğünce, ilki yapılan sektör buluşmaları kapsamında, tekstil sektörünün mevcut durumu, ihracatı, istihdamı, çalışma koşulları, sorunları ve beklentilerin ele alınacağı 1. Sektör Buluşması, Bakanlık'ta yapıldı.

Toplantıya, bakanlık bürokratları ile tekstil, giyim ve deri sektöründe faaliyet yürüten firmaların temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hayata geçirdikleri yeni düzenlemelerde, doğal afetler, küresel krizler gibi çalışma hayatına risk oluşturabilecek gelişmelerin etkisini en aza indirmeye çalıştıklarını söyledi.

Özellikle iş gücü piyasalarında karşılaşılan güçlüklerin aşılması için paydaşlarıyla bilgi ve görüş alışverişinde bulunmanın kıymetli olduğunu belirten Işıkhan, çalışan, üreten, ülkenin geleceği için taş üstüne taş koyan herkesin paydaşları ve yol arkadaşları olduğunu vurguladı.

Tüm sektörlerde iş gücü arz ve talebinin eşleşmesinde karşılaşılan güçlüklerin tespit edilerek, istihdamın geliştirilmesine yönelik sonuç odaklı politikaların belirlenmesinin Bakanlığının en temel amaçlarından biri olduğunu dile getiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla Bakanlık olarak, 'Sektör Buluşmaları' adı altında özellikle ekonomimizde ve istihdamda öne çıkan sektörlerin temsilcileriyle bir araya gelmek ve çözüm odaklı istişarelerde bulunmak amacıyla yeni bir çalışma başlatıyoruz. Bu amaç doğrultusunda iş gücü piyasalarının geçmişten gelen yapısal sorunlarını çözmek, gelecekte karşılaşılması muhtemel güçlükleri ve fırsatları bir arada değerlendirerek, sektörlerde istihdamı geliştirecek ortak aklın geliştirilmesi için sektör temsilcilerimizle bir araya gelmeyi planlıyoruz."

Tekstil sektörünün ekonomiye olan katkısı kadar istihdam yaratma kapasitesinin de önemli olduğuna işaret eden Işıkhan, ülkede yaklaşık 1,5 milyon insanın geçimini tekstil sektörü aracılığıyla sağladığını bildirdi.

Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve teknolojik yeniliklerin tekstil sektörünü de etkilediğini ifade eden Vedat Işıkhan, "Sektörde bu dönüşümü başarılı bir şekilde yönetebilmek için iş gücümüzü sürekli eğitmek, yeni teknolojilere adapte olmalarını sağlamak zorundayız. Aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek adil çalışma koşulları ve iş güvenliği konularında da üzerimize düşeni yapmalıyız." dedi.

Işıkhan'ın konuşmasının ardından toplantı, basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sektör Buluşmaları düzenliyor - Son Dakika

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