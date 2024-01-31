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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Emekliler Derneği ile bir araya geldi - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Emekliler Derneği ile bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Emekliler Derneği ile bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün ve derneğin yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Emeklilerin refah düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmek için atılacak adımlar istişare edildi.

31.01.2024 19:28
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün ve derneğin yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Sayın Kazım Ergün ve derneğin kıymetli Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldik. 2024 yılı boyunca emeklilerimizin refah düzeylerini ve yaşam kalitelerini yükseltmek için atacağımız adımları istişare ettik. Emeklilerimize duyduğumuz saygı ve minnettarlıkla birlikte onların bilgi, tecrübe ve birikimlerinden faydalanarak hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emeklilerimizin refah düzeyini ve yaşam kalitelerini artırmak için yeni hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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    Yorumlar (1)

  • Ramzan Güler: İnandikmi tabiki hayir 0 0 Yanıtla

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Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Emekliler Derneği ile bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Emekliler Derneği ile bir araya geldi - Son Dakika
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