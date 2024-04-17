Çam ağaçlarındaki böceklere karşı feromon tuzakları kuruluyor

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü Narlısaray İşletme Şefliği ile Gölköy İşletme Şefliğince, çam ağaçlarında verimin düşmesine sebebiyet veren böceklere karşı feromon tuzakları kurularak biyoteknik mücadeleye yapılıyor.
Ağaçlardaki verim kaybının önlenerek geleceğe daha verimli orman sahaları kazandırmak amacıyla ağaçlara, zararlı böceklere karşı biyoteknik yöntemle geliştirilen feromon tuzağı yerleştiriliyor.
Vezirköprü Orman işletme Müdürü Cengiz Koçak, feromon tuzağında bir huni içine böceğin karşı cinsinin kokusunu içeren bir ilaç sıkıldığını anlatarak, "Bu ilacı hisseden böcek, ağaç yerine huniye yönelip tuzak içindeki kavanoza girerek hapsoluyor ve bir daha çıkamıyor. Kavanoz içinden toplanan böcekler arasında doğaya faydalı olanlar geri salınıyor, zararlı böcekler ise doğadan uzaklaştırılıyor. Bbu böcek türlerine karşı verilen mücadelede doğaya zarar vermeyen mekanik, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin kullanılmasına özen gösteriliyor." ifadelerini kullandı.
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