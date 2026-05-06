Çam Dağı\'nda İlkbahar Renkleri

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda ilkbahar renkleri hakim oldu.

Yüksek rakımı dolayısıyla kışların sert geçtiği Çam Dağı bölgesinde, havaların ısınmasıyla tabiat canlandı, rengarenk çiçekler açtı.

Zengin bitki örtüsü sayesinde hem görsel hem de ekolojik zenginlik sunan bölgede yer yer sis görüldü.

Bölgede oluşan ilkbahar manzaraları, havadan görüntülendi.