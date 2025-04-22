Cam Silerken Düşen Kadın Ağır Yaralandı

KAYSERİ'de 4'üncü kattaki evinin camlarını silerken dengesin kaybedip beton zemine düşen Nurgül Köstelekoğlu (65), ağır yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Dünya Sokak'taki 12 katlı bir binada meydana geldi. Binanın 4'üncü katındaki dairede yaşayan Nurgül Köstelekoğlu, iddiaya göre cam sildiği sırada dengesini kaybederek pencereden beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Köstelekoğlu, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.