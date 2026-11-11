Camara, Türk savunma teknolojilerinin Mali ordusunun açığını kapatabileceğini belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Camara, Türk savunma teknolojilerinin Mali ordusunun açığını kapatabileceğini belirtti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Camara, Türk savunma teknolojilerinin Mali ordusunun açığını kapatabileceğini belirtti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Mali Ulusal Güvenlik Konseyi Daimi Sekreteri Camara, ordunun personel kapasitesinin sınırlı olduğunu, Türk savunma teknolojilerinin bu açığı kapatabileceğini söyledi. Camara, Bamako'daki BAMEX 2026 fuarında Türkiye ile işbirliğini ve İHA'ların orduya katkısını vurguladı.

Mali Ulusal Güvenlik Konseyi Daimi Sekreteri emekli Tümgeneral Yamoussa Camara, ordunun personel kapasitesinin sınırlı olduğunu belirterek, Türk savunma teknolojilerinin bu açığın kapatılmasında önemli rol oynayabileceğini söyledi.

Camara, Mali Savunma Bakanlığı ile Türk şirketi The Peak Defense tarafından başkent Bamako'da düzenlenen BAMEX 2026 Savunma ve Güvenlik Fuarı'nı gezerek organizatörlerden bilgi aldı.

Mali'nin eski Savunma Bakanı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı Ulusal Güvenlik Konseyi Daimi Sekreteri olarak ülkenin savunma ve güvenlik politikalarının koordinasyonundan sorumlu olan Camara, AA muhabirine Sahel bölgesinin güvenliği ve fuara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Camara, yüzölçümü 1 milyon 241 bin kilometrekareyi aşan Mali'de güvenliği sağlamanın ciddi kaynak gerektirdiğini, ülkenin bütçesinin ise daha büyük bir orduya imkan vermediğini belirtti.

Geniş coğrafyada güvenliğin sağlanmasının kolay olmadığını vurgulayan Camara, "Ordumuzun kapasitesi ihtiyaçlarımızın altında çünkü her ülke ordusunu bütçe imkanlarına göre şekillendirmek zorunda. İnsan gücümüze teknolojinin sağlayabileceği imkanları da ekleyebilirsek bu son derece önemli bir kazanım olur. Bu noktada Türk savunma teknolojileri ordumuzun kapasitesini artırabilir." dedi.

Personel eksikliğini gidermek için teknolojik imkanlardan giderek daha fazla yararlandıklarını anlatan Camara, BAMEX gibi fuarların karar vericilere ordunun operasyonel kapasitesini güçlendirebilecek sistemleri tanıma fırsatı sunduğunu dile getirdi.

Türkiye ile askeri işbirliğinin önemine değinen Camara, özellikle insansız hava araçlarının Mali ordusunun sahadaki etkinliğine katkısını vurguladı.

Camara, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde önemli uzmanlığa sahip olduğunu belirterek, bu alandaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Sahel ülkelerinin askeri işbirliği tek başına yeterli değil"

Mali, Burkina Faso ve Nijer'in oluşturduğu Sahel Devletleri İttifakı (AES) bünyesindeki güvenlik işbirliğini de değerlendiren Camara, üç ülkenin askeri imkanlarını birleştirmesinin önemli ancak yetersiz olduğunu söyledi.

Camara, "AES ülkeleri arasındaki işbirliği vazgeçilmez. Bu işbirliği, sahip olduğumuz imkanları birleştirmemiz açısından büyük bir adım atmamızı sağlıyor ancak tek başına yeterli değil." diye konuştu.

Mali, Nijer ve Burkina Faso'nun ortak sınırlarının bulunduğu ve "üç ülke sınırı" olarak bilinen Liptako-Gourma bölgesinin genişliğine işaret eden Camara, "Böylesine büyük bir bölgenin güvenliğini teknolojiden faydalanmadan nasıl sağlayabilirsiniz? Bu son derece zor." ifadelerini kullandı.

Camara, "Üç ülke olarak imkanlarımızı daha fazla seferber etmek istiyoruz. Bu ortak çabayı Türkiye ile işbirliği yaparak da güçlendirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
TeknolojiTürkiyeBamakoGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Amedspor transferde çıldırdı Hedefte dünya yıldızı var Amedspor transferde çıldırdı! Hedefte dünya yıldızı var
Aziz Yıldırım’dan Emre Belözoğlu’na açık çek Tek şartı var Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
Babasının kullandığı kamyonda can verdi Henüz 20 yaşındaydı Babasının kullandığı kamyonda can verdi! Henüz 20 yaşındaydı
11 aylık bebek diri diri gömüldü 24 saat sonra sağ bulundu 11 aylık bebek diri diri gömüldü! 24 saat sonra sağ bulundu
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
12:01
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
11:56
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
11:50
Üç gün arayla ikinci buluşma Aliyev’den dikkat çeken mesaj
Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den dikkat çeken mesaj
11:12
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
10:55
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 12:21:04. #7.13#
SON DAKİKA: Camara, Türk savunma teknolojilerinin Mali ordusunun açığını kapatabileceğini belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android