Çambaşı Deresine 35 Bin Alabalık Yavrusu Salındı - Son Dakika
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Çambaşı Deresine 35 Bin Alabalık Yavrusu Salındı

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Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, 35 bin alabalık yavrusu Çambaşı deresine bırakıldı. Proje, ekosistem koruma amacı taşıyor.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde düzenlenen etkinlikte Çambaşı deresine 35 bin alabalık yavrusu bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, orman içi sularda bulunan balık varlığının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla başlatılan "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında Çambaşı deresinde program düzenlendi.

DKMP Ordu Müdürü Ersin Çakır, Trabzon'daki Maçka Altındere Üretme İstasyonu'nda 2026 yılında üretilen ve Çambaşı deresine salımı yapılan balıkların takibinin sağlanacağını belirtti.

Çakır, söz konusu proje ile doğal su kaynaklarındaki balık popülasyonunun desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve su ekosistemlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlanmasının amaçlandığını vurguladı.

Proje kapsamında 35 bin alabalığın su ile buluşturulduğu programa, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, Kabadüz Kaymakamı Görkem Nalçacı, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Necati Kahvecioğlu, DKMP 11. Bölge Müdürü Resul Doğan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çambaşı Deresine 35 Bin Alabalık Yavrusu Salındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çambaşı Deresine 35 Bin Alabalık Yavrusu Salındı - Son Dakika
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