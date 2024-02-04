 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çambaşı Yaylası'nda Kış Festivali Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çambaşı Yaylası'nda Kış Festivali Yapıldı

Çambaşı Yaylası\'nda Kış Festivali Yapıldı

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen 19. kış festivalinde kar güreşleri, off-road ve kızak yarışları yapıldı. Festivalde katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, festivalde yaptığı konuşmada, Çambaşı'na yakın bir tarihte Gönderiç Tepesi'nin de açılacağını belirtti. Festival, halk oyunları gösterisi, kar güreşleri ve kızak yarışlarının ardından sona erdi.

04.02.2024 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ORDU'nun Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, bu yıl 19'uncusu düzenlenen kış festivalinde kar güreşleri, off-road ve kızak yarışları yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi'nin organize ettiği '19'uncu Çambaşı Kış Festivali' sona erdi. İki gün süren festivalde off-road ve amatör kızak yarışları ile kar güreşleri yapıldı. Festivale katılanlara patates, turşu, pancar çorbası, çay ve kahve ikram edildi. Festivalin son gününe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Çambaşı'na yakın bir tarihte kardeş geleceğini belirterek, "Biz buraya bugünün parası ile 300-400 milyon lira yatırım yaptık size daha güzel bir Çambaşı oluşturmak için. Bir de Çambaşı'na yakında büyük bir kardeşiniz geliyor. O da Gönderiç Tepesi. Çambaşı'nda 2,5 ay kar varken, orada 5 ay olacak. 800 metre daha yüksekte. Daha iyi adrenalin toplayacaksınız, daha iyi eğleneceksiniz. Hayırlı olsun diliyorum. Yolları yapmak, suyunu vesairesini yapmak bizden eğlenmesi sizden" dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi, kar güreşleri ve kızak yarışları yapıldı. Festival, konserlerin ardından sona erdi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Mehmet Hilmi Güler, Çambaşı Yaylası, Kabadüz, Turizm, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çambaşı Yaylası'nda Kış Festivali Yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 16:15:32. #1.13#
SON DAKİKA: Çambaşı Yaylası'nda Kış Festivali Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement