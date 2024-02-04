Çambaşı Kış Festivali\'nde Kar Güreşleri ve Off-Road Yarışları Yapıldı

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ORDU'nun Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, bu yıl 19'uncusu düzenlenen kış festivalinde kar güreşleri, off-road ve kızak yarışları yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi'nin organize ettiği '19'uncu Çambaşı Kış Festivali' sona erdi. İki gün süren festivalde off-road ve amatör kızak yarışları ile kar güreşleri yapıldı. Festivale katılanlara patates, turşu, pancar çorbası, çay ve kahve ikram edildi. Festivalin son gününe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Çambaşı'na yakın bir tarihte kardeş geleceğini belirterek, 'Biz buraya bugünün parası ile 300-400 milyon lira yatırım yaptık size daha güzel bir Çambaşı oluşturmak için. Bir de Çambaşı'na yakında büyük bir kardeşiniz geliyor. O da Gönderiç Tepesi. Çambaşı'nda 2,5 ay kar varken, orada 5 ay olacak. 800 metre daha yüksekte. Daha iyi adrenalin toplayacaksınız, daha iyi eğleneceksiniz. Hayırlı olsun diliyorum. Yolları yapmak, suyunu vesairesini yapmak bizden eğlenmesi sizden' dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi, kar güreşleri ve kızak yarışları yapıldı. Festival, konserlerin ardından sona erdi. (DHA)