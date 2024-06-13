Cambridge Üniversitesi, Uganda'ya ait 39 eseri 3 yıllığına iade etti

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Cambridge Üniversitesi, Uganda'ya ait 39 eseri 3 yıllığına ülkeye iade ettiğini açıkladı.

Africa News'in haberine göre, Cambridge'deki Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi'nin küratörü Mark Elliott, aralarında kabile kıyafetleri, çömlek gibi eşyaların bulunduğu 39 eserin Uganda'ya 3 yıllığına verildiğini bildirdi.

Söz konusu iadeyi "müzeler arası işbirliği" olarak tanımlayan Elliott, eserlerin müzelerinin koleksiyonunda yer aldığını ve bunun bir "ödünç verme" olduğunu söyledi.

Uganda hükümeti yetkilisi Jackline Nyiracyiza da ülkesinin Cambridge Üniversitesi ile yaptığı anlaşmanın yenilenebilir olduğunu ve sonrasında eserlerin tamamen iade edilme olasılığını da gündeme getirdiğini kaydetti.

Cambridge ekibiyle birlikte çalıştıklarını ifade eden Nyiracyiza, "39 eseri geri alabilmemiz için 60 yıl geçmesi gerekti. Diğer müzelerdeki eserleri de yakın gelecekte ülkemize geri getirebilmek için çalışıyoruz." dedi.

Kampala'daki Uganda Müzesi'nin gelecek yıl bu eserlerden oluşan geçici bir sergi açması bekleniyor.

Ugandalı küratörler tarafından seçilen eserler, Cambridge'in bir asırdır sahip olduğu Uganda'ya ait yaklaşık 1500 eserlik koleksiyonun küçük bir kısmını oluşturuyor.