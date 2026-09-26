Cameriere, yapay zekanın yaş tayininde faydası da felaketi de olabileceğini söyledi

İtalya Molise Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Roberto Cameriere, yaş tayininde yapay zekanın önemli faydalar sağlayabileceğini ancak doğru kullanılmaması halinde olumsuz sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Uluslararası Adli Tıp Günleri Kongresi'ne katılan Cameriere, AA muhabirine, gelişen teknolojinin adli tıp alanında da önemli değişikliklere yol açtığını anlattı.

Cameriere, yaş tayininde yapay zekadan yararlanıldığını belirterek, bu konuda Avrupa Birliği ve Türkiye'nin de dahil olduğu bir çalışma grubundan destek aldıklarını ifade etti.

Yapay zekanın etkisinin giderek arttığına dikkati çeken Cameriere, "Yaş tayininde yapay zekanın çok büyük bir faydası olabilir, çok büyük bir felaket de olabilir. Doğru insanları eğiterek, onlarla yapay zekayı belli bir noktaya getirirsek işte o zaman teknolojinin faydasını görebiliriz." dedi.

???????- İtalya'da göçmenlerin yaşlarının belirlenmesinde kullanılıyor

Cameriere, yaş tayininin yalnızca mahkemelerde kullanılmadığını, farklı alanlarda da ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Özellikle antropolojinin yaş tayininin kullanıldığı önemli alanlardan biri olduğunu belirten Cameriere, İtalya'ya düzensiz yollarla gelen göçmenlerin çoğu zaman kimliklerini belirlemeye yarayacak belgelerinin bulunmadığını ifade etti.

Göçmenlerin yaşlarını da yanlış beyan edebildiğine dikkati çeken Cameriere, bu nedenle yaş tayini yöntemlerinden yararlanıldığını anlattı.

İnsan faktörü hala çok önemli

Amerikan Adli Bilimler Akademisi (AAFS) Başkanı Uzm. Dr. James Caruso da yapay zekanın dünya genelinde birçok alanda kullanılmaya başlandığını söyledi.

Yapay zekanın adli bilimlerde de kullanılmaya başlandığını belirten Caruso, bu teknolojinin önemli avantajlar sunduğunu ancak insan faktörünün göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Caruso, "Yapay zeka adli bilimlerde kullanılmaya başlandı. Bu bizim için yeni bir konsept. Fakat burada önemle altını çizmek gerekirse insan faktörü hala çok önemli. İyi eğitimli bir adli tıp uzmanının mutlaka işin başında olması lazım. Yapay zekanın çok avantajları var ama aynı zamanda iyi kontrol edilmesi gereken bir unsur." diye konuştu.