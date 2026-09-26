Cameriere, yapay zekanın yaş tayininde faydası da felaketi de olabileceğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cameriere, yapay zekanın yaş tayininde faydası da felaketi de olabileceğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 21. Uluslararası Adli Tıp Kongresi'nde uzmanlar, yaş tayininde yapay zekanın fayda sağlayabileceğini ancak kontrol edilmezse risk taşıdığını belirtti. Prof. Dr. Roberto Cameriere doğru eğitimi, AAFS Başkanı James Caruso ise insan faktörünün önemini vurguladı.

İtalya Molise Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Roberto Cameriere, yaş tayininde yapay zekanın önemli faydalar sağlayabileceğini ancak doğru kullanılmaması halinde olumsuz sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Uluslararası Adli Tıp Günleri Kongresi'ne katılan Cameriere, AA muhabirine, gelişen teknolojinin adli tıp alanında da önemli değişikliklere yol açtığını anlattı.

Cameriere, yaş tayininde yapay zekadan yararlanıldığını belirterek, bu konuda Avrupa Birliği ve Türkiye'nin de dahil olduğu bir çalışma grubundan destek aldıklarını ifade etti.

Yapay zekanın etkisinin giderek arttığına dikkati çeken Cameriere, "Yaş tayininde yapay zekanın çok büyük bir faydası olabilir, çok büyük bir felaket de olabilir. Doğru insanları eğiterek, onlarla yapay zekayı belli bir noktaya getirirsek işte o zaman teknolojinin faydasını görebiliriz." dedi.

???????- İtalya'da göçmenlerin yaşlarının belirlenmesinde kullanılıyor

Cameriere, yaş tayininin yalnızca mahkemelerde kullanılmadığını, farklı alanlarda da ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Özellikle antropolojinin yaş tayininin kullanıldığı önemli alanlardan biri olduğunu belirten Cameriere, İtalya'ya düzensiz yollarla gelen göçmenlerin çoğu zaman kimliklerini belirlemeye yarayacak belgelerinin bulunmadığını ifade etti.

Göçmenlerin yaşlarını da yanlış beyan edebildiğine dikkati çeken Cameriere, bu nedenle yaş tayini yöntemlerinden yararlanıldığını anlattı.

İnsan faktörü hala çok önemli

Amerikan Adli Bilimler Akademisi (AAFS) Başkanı Uzm. Dr. James Caruso da yapay zekanın dünya genelinde birçok alanda kullanılmaya başlandığını söyledi.

Yapay zekanın adli bilimlerde de kullanılmaya başlandığını belirten Caruso, bu teknolojinin önemli avantajlar sunduğunu ancak insan faktörünün göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Caruso, "Yapay zeka adli bilimlerde kullanılmaya başlandı. Bu bizim için yeni bir konsept. Fakat burada önemle altını çizmek gerekirse insan faktörü hala çok önemli. İyi eğitimli bir adli tıp uzmanının mutlaka işin başında olması lazım. Yapay zekanın çok avantajları var ama aynı zamanda iyi kontrol edilmesi gereken bir unsur." diye konuştu.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknolojiAdli TıpAntalyaSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karakale köyünde gece ziyafeti: Bozayı kovanı yere serip balı yedi Karakale köyünde gece ziyafeti: Bozayı kovanı yere serip balı yedi
Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımı duyurdu: İzleme komisyonu kurulacak TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımı duyurdu: İzleme komisyonu kurulacak
Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı
Fon mağdurları paylaştı Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat Fon mağdurları paylaştı! Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat
Tahıl üretmek için bozkırı sürdüler 72 yıl sonra ortaya çıkan tablo korkunç Tahıl üretmek için bozkırı sürdüler! 72 yıl sonra ortaya çıkan tablo korkunç
13:12
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
13:00
Salah kararı ülkeyi karıştırdı Herkes sakatlık sandı, gerçek başka çıktı
Salah kararı ülkeyi karıştırdı! Herkes sakatlık sandı, gerçek başka çıktı
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
11:36
Fenerbahçe’de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
Fenerbahçe'de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
11:26
Günlerdir kusuyordu Savcı acil serviste hayatını kaybetti
Günlerdir kusuyordu! Savcı acil serviste hayatını kaybetti
11:19
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender’in ölüm nedenini eşi açıkladı
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 13:18:14. #7.13#
SON DAKİKA: Cameriere, yapay zekanın yaş tayininde faydası da felaketi de olabileceğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei