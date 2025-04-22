Camide Hırsızlık: 29 Bin Lira Çalındı

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde kimliği belirsiz şüpheli, camide abdest alan kişinin askıya astığı ceketten 29 bin lirasını çaldı. O anlar kameraya yansıdı.

Kovancılar ilçesinde öğlen saatlerinde İmam Rabbani Camii'ne namaz kılmak için gelen kişi ceketini askıya astı. Ardından abdest almaya gelen kişinin yanına bir şüpheli geldi. Şüpheli ceketini çıkarak askıya asar gibi yaptı. Ardından diğer ceketteki 29 bin lirayı alıp kendi ceketinin cebine koydu.

Ceketini giydiğinde paranın olmadığını gören vatandaş, polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,