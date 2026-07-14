Çamlıhemşin'de 3 Yabancı Kayboldu

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yürüyüşe çıktıktan sonra yollarını kaybeden 3 yabancı uyruklu kişinin bulunulması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Amlakit Yaylası'nda bir haftadır kamp yapan 3 yabancı uyruklu kişi, bölgede yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında kaybolduklarını fark eden 3 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşarak yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine, bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Ekiplere, bölgeden yerel rehberlerin de eşlik ettiği öğrenildi.