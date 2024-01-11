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Çamur deryasına dönen Sera Gölü, 'Çökeltim havuzu' ile doğal haline kavuşacak - Son Dakika
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Çamur deryasına dönen Sera Gölü, 'Çökeltim havuzu' ile doğal haline kavuşacak

Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden biri olan Sera Gölü, çamur deryasına dönmesiyle ünlenmişti. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri tarafından yapılan 'Çökeltim havuzu' ile gölün doğal haline kavuşması hedefleniyor. Çökeltim havuzu sayesinde göle ulaşan kirletici unsurların önüne geçilecek ve Sera Gölü'nün berraklığı korunacak.

Çamur deryasına dönen Sera Gölü, \'Çökeltim havuzu\' ile doğal haline kavuşacak
11.01.2024 - 20:15,  Güncelleme: 20:30
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Çamur deryasına dönen Sera Gölü, 'Çökeltim havuzu' ile doğal haline kavuşacak

TRABZON - Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ancak son yıllarda doğal güzelliğiyle değil de çamur deryasına dönen görüntüsü ile iz bırakan Sera Gölü, 'Çökeltim havuzu' ile doğal haline kavuşacak.

21 Şubat 1950 tarihinde Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkaması sonucu oluşan Sera Gölü, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Hem Trabzon il merkezine hem de Akçaabat'a yakın mesafede olması nedeniyle tercih edilen Sera Gölü son yıllarda çamurlu ve kötü görüntüsü ile dikkat çekti. Berraklığına bir türlü kavuşamayan Sera Gölü'nün doğal haline kavuşması için Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri'nce dere yatağına çökeltim havuzu yapılmaya başlandı.

Yüzde 90 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı çökeltim havuzunun inşaatının devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Trabzon Sera Gölü'nde zaman zaman rusubi malzemelerin birikmesiyle kirlenmeler oluyor ve ortaya istenmeyen görüntüler çıkıyordu. DSİ olarak hem olası taşkınlara karşı tedbir almak hem de rusubi malzemenin göle ulaşmaması için yukarı havzada 7 adet bent imalatı yaptık. Bu bentler ile aslında Sera Gölü'nü doldurup, kirleten unsurların birçoğu ortadan kaldırıldı. Buna rağmen ince yapılı malzemeler; yağışlar ve havzadaki kötü kullanımlar sebebiyle göle kadar ulaşıyor ve kirliliğe neden oluyor. Her ne kadar idari imkanlarımızla makineli çalışmalar yapsak da bu çalışmalar aylarca sürdüğü için, hem sürdürülebilir hem de ekonomik olmuyor" dedi.

"Yüzde 90 fiziki gerçekleşme sağladı"

"Geldiğimiz noktada Sera Gölü'nün her daim temiz kalması için kalıcı bir çözüm üretmek zaruri oldu" diyen Balta, "Bu nedenle burada bir çökeltim havuzu inşa etmeye karar verdik. Ülkemizde çökeltim havuzları farklı projeler dahilinde yapılabiliyor ama ilk kez bunu bir gölü korumak adına çökeltim havuzu inşa ediyoruz. Trabzon Akçaabat Yıldızlı Sera Deresi Islahı 2. Kısım işi kapsamında yapımına başladığımız çökeltim havuzu inşaatımız da şuanda fiziki olarak yüzde 90 seviyesindeyiz. Çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" şeklinde konuştu.

"Sera Gölü'nün eşsiz güzelliğini koruma hedefleniyor"

Çökeltim havuzu inşaatının zemin iyileştirme çalışması ile başladığını ifade eden Balta, "Çökeltim havuzumuz üç gözden oluşmaktadır. Suyun hızı yavaşlayınca askıdaki malzemeler düşüp, su göle girmeden önce çökelecek. Aynı zamanda yapacağımız bariyerle de havzadaki yerleşim yerlerinden atılan yüzer çöpler burada tutulup, gölde kirliliğe neden olmayacak. Bu çalışmamızla birlikte Sera Gölümüzün eşsiz güzelliğini korumayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çamur deryasına dönen Sera Gölü, 'Çökeltim havuzu' ile doğal haline kavuşacak - Son Dakika
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