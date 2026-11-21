(ANKARA) - Milletvekilliği düşürülen Can Atalay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararı doğrultusunda tahliye edilerek parlamento çalışmalarına katılmasının sağlanmasını istedi. Atalay, "Anayasa Mahkemesi (AYM) ve AİHM kararlarını etkisizleştirmek için bürokratik oyalamalara, hukuka uymak yerine hukuku boşa çıkartmak için dolambaçlı yollara son verilmelidir. Anayasa'ya uyma zorunluluğunun gereği, yargı kararlarının bağlayıcılığının gereği, uluslararası insan hakları sözleşmelerinin bağlayıcılığının gereği hemen, derhal, ertelemeden, oyalamadan özgürlük" dedi.

Milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın sosyal medya hesabından hakkında AİHM'in verdiği karara ilişkin açıklama yapıldı. Atalay, milletvekili olarak parlamento çalışmalarına katılmasının sağlanması çağrısında bulundu.

Atalay, AİHM kararı üzerine barolar, hukukçular, gazeteciler, yazarlar, seçilmiş siyasetçiler ve yurttaşların tahliye çağrısı yaptığını belirterek, kararın içeriğinin kamuoyunca bilindiğini ve desteklendiğini ifade etti.

Yeni yorum ve açıklamalara gerek olmadığını belirten Atalay, "Cezaevinde tutulması hukuksuzdur, derhal özgür olmalıdır kararının herkesin malumu olduğunu" kaydetti. Yasaların yurttaşların hak ve özgürlüklerini korumak için olduğunu vurgulayan Atalay, iktidarların yurttaşları özgürlüklerinden mahrum bırakmak için iktidar gücünü kullanamayacağını belirtti.

AYM'nin hakkında üç kez hak ihlali kararı verdiğini, son olarak AİHM'nin de tahliye edilerek parlamento çalışmalarına katılmasının sağlanması yönünde karar verdiğini hatırlatan Atalay, kararların etkisizleştirilmesine yönelik bürokratik oyalamalara ve hukuku boşa çıkarmaya yönelik dolambaçlı yollara son verilmesini istedi.

"AYM VE AİHM HAKKIMDA DAHA KAÇ KARAR VERMELİ"

Atalay, "Yurttaşın verdiği temsil ve yasama yetkisini yerine getirebilmem için, özgürlüğüm için, Anayasamıza göre yurttaşın hak ihlalleri alanında son sözü söylemekte yetkili AYM ve AİHM hakkımda daha kaç karar vermelidir" diye sordu.

Can Atalay, açıklamasını "Anayasa'ya uyma zorunluluğunun gereği, yargı kararlarının bağlayıcılığının gereği, uluslararası insan hakları sözleşmelerinin bağlayıcılığının gereği hemen, derhal, ertelemeden, oyalamadan özgürlük" ifadeleriyle tamamladı.