Can Saraç\'a ICMA Discovery Award

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(ANKARA) - Lise son sınıf öğrencisi piyanist Can Saraç, 2025 International Classical Music Awards (ICMA) Discovery Award ödülüne layık görüldü.

16 ülkeden 20 önde gelen klasik müzik medya kuruluşunun temsilcilerinin jüri üyelerini oluşturduğu ICMA tarafından verilen Discovery Award ödülü, bu sene 19 Mart 2025'te Almanya'nın Düsseldorf şehrinde piyanist Can Saraç'a verilecek. Müzik eğitimine henüz 5 yaşındayken başlayan Türk piyanist Saraç, ödül hakkındaki duygularını şöyle ifade etti:

"Bu prestijli ödüle layık görülmek, yıllardır süren emeğimin bir karşılığı. Bu ödülü kazanmak beni hem çok heyecanlandırdı hem de çok mutlu etti. Böylesine önemli bir ödülü ülkeme kazandırdığım için çok gururluyum.

Düsseldorf'taki gala gecesi, kariyerimde yeni bir dönüm noktası olacak. Hedefim hep daha fazla çalışmak, daha fazla üretmek ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek."

Saraç, 2023 yılında İtalya Südtirol'deki Piano Academy Eppan'da "Arturo Benedetti Michelangeli" ödülünün sahibi olarak, bu ödülü en genç yaşta kazanan piyanist ünvanını almıştı.