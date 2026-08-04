Çanakçı'da Gezici Kanser Taraması
Giresun'un Çanakçı ilçesinde gezici kanser tarama aracı, 7 Ağustos'a kadar hizmet veriyor.
Giresun'un Çanakçı ilçesinde gezici kanser tarama aracı hizmet vermeye başladı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakçı Toplum Sağlığı Merkezi bahçesinde konuşlanan gezici araçta, 7 Ağustos'a kadar vatandaşlar hizmet alabilecek.
Araçta, 40-69 yaş arasındaki kadınlara meme kanseri taraması için mamografi çekimi, 30-65 yaş arasındaki kadınlara rahim ağzı kanseri taraması için HPV-DNA numune alımı ve sürüntü testi gerçekleştirilecek.
Ayrıca, 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklerde kalın bağırsak kanseri için gaitada gizli kan testi ücretsiz olarak yapılacak.
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