Çanakkale Ayvacık'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Çanakkale Ayvacık'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale Ayvacık\'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Süleymanköy yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu 9 hektar ormanlık alan ile 2 hektar ziraat alanı zarar gördü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

29.07.2024 20:07
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Süleymanköy yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi.

Yangına havadan 6 uçak, 3 helikopter, karadan da 3 ilk müdahale aracı, 24 arazöz ve su ikmal aracı, 4 dozer, 4 treyler, 3 belediye itfaiyesi ve toplam 180 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, 9 hektar ormanlık alan, 2 hektar da ziraat alanı zarar gördü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Ayvacık'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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