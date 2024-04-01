Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek: Yarından itibaren halkçı belediyeciliği yönetim anlayışımızın merkezine koyarak çalışmaya başlayacağız

Çanakkale Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'li Muharrem Erkek, "Yarından itibaren halkçı belediyeciliği yönetim anlayışımızın merkezine koyarak çalışmaya başlayacağız." dedi.
Erkek, Cumhuriyet Meydanı'ndaki parti binası önünde toplanan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, kazananın Çanakkale olduğunu söyledi.
Seçimde yarıştığı adaylara teşekkür eden Erkek, şunları kaydetti:
"Çanakkale demokratik bir kent ve öyle de olmaya devam edeceğiz. Demokratik bir süreç yaşadık, hatta Türkiye'ye örnek olduk. Onun için tüm siyasi partilerimizi, adayları da tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çanakkale'de her zaman kimliği, inancı, dünya görüşü, yaşam tarzı ne olursa olsun hep birlikte barış içinde, huzur içinde kardeşçe yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. Yarından itibaren halkçı belediyeciliği yönetim anlayışımızın merkezine koyarak çalışmaya başlayacağız. Çünkü biz dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz. Hep birlikte yarından itibaren çok güzel şeyler yapacağız. Her şey çok güzel olacak."
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.
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