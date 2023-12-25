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Çanakkale Belediyesi Arıcılara Temel Petek Desteği Sağlayacak - Son Dakika
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Çanakkale Belediyesi Arıcılara Temel Petek Desteği Sağlayacak

Çanakkale Belediyesi, Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında arıcılara temel petek desteği sağlayacak. Proje kapsamında başvuruda bulunmak isteyen arıcılar, 5 Ocak 2024'e kadar belediyenin Yerel Kalkınma Birimine başvurmalıdır. Başvuru için kimlik fotokopileri, ikametgah belgesi ve Arıcılık Kayıt Sistemi Belgesi gerekmektedir. Orman yangınlarından etkilenen arıcılar ise kimlikleri ile başvuru yapabilirler.

Çanakkale Belediyesi Arıcılara Temel Petek Desteği Sağlayacak
25.12.2023 - 14:39,
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Çanakkale Belediyesi, Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında arıcılara temel petek desteği sağlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, Arıcılığın Geliştirilmesi Projesinden yararlanmak isteyen arıcıların 5 Ocak 2024'e kadar belediyenin Yerel Kalkınma Birimine başvurmaları gerektiği belirtildi.

Başvuruda bulunmak isteyen üreticilerden kimlik fotokopileri, ikametgah belgesi, Arıcılık Kayıt Sistemi Belgesi istendiği ifade edilen açıklamada, temmuz ve ağustos aylarında meydana gelen orman yangınlarından etkilenen arıcıların kimlikleri ile başvuru yapmalarının yeterli olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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