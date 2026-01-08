Çanakkale Belediyesi, Dardanos Orman Kampı Alanını Kamulaştırdı

(ÇANAKKALE)- Çanakkale Belediyesi, Dardanos bölgesinde yer alan orman kampı için kamulaştırma kararı aldı.

Çanakkale Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile özelleştirme kapsamına alınan ve kentin kıyı bandında yer alan söz konusu alan; yeşil alan niteliği, sosyal ve kültürel yaşama sunduğu katkılar ile Çanakkale'nin yaşam kalitesi açısından taşıdığı önem doğrultusunda değerlendirilmiştir. Yüksek kullanım değerine sahip bu kamu arazisinin, kentli kullanımına açık bir kamusal alan olarak planlanmasının gerekliliği vurgulanmıştır.

Bu kapsamda Çanakkale Belediye Meclisi, alanın kamu yararı taşıdığına oy birliğiyle karar vermiş ve Dardanos Orman Kampı'nın kamulaştırma programına alınmasını kabul etmiştir.

Alınan karar ile birlikte, Dardanos Orman Kampı'nın kamusal kullanımının korunması, doğal yapısının sürdürülebilir biçimde geleceğe taşınması ve Çanakkale halkının ortak kullanımında kalmasının güvence altına alınması hedeflenmektedir.

Belediyemiz aldığı bu kararla kent yaşamının önemli parçalarından biri olan bu alanın, kamu yararı doğrultusunda planlanarak Çanakkale halkının ortak kullanımında kalmasını esas almıştır."