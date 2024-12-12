Çanakkale Belediyesi'nden Üniversite Sınavı Hazırlıkları İçin Destek - Son Dakika
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Çanakkale Belediyesi'nden Üniversite Sınavı Hazırlıkları İçin Destek

Çanakkale Belediyesi, üniversite sınavına girmiş ancak yerleşememiş veya tercih yapmamış kişilerin toplu taşıma indirimli öğrenci kartlarından 1 yıl boyunca yararlanmalarına olanak tanıdı.

12.12.2024 12:38  Güncelleme: 13:35
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(ÇANAKKALE)- Çanakkale Belediyesi aralık ayı meclis toplantısında, liseden mezun olup üniversite sınavına girmiş ancak yerleşememiş veya tercih yapmamış kişilerin üniversite giriş sınavı hazırlık sürecinde, toplu taşıma sistemindeki indirimli öğrenci kartlarının kullanımından yararlanabilmeleri amacıyla 1 yıl süreyle daha öğrenci kapsamında değerlendirilmesi kararı alındı.

Çanakkale Belediyesi aralık ayı meclis toplantısında, liseden mezun olup üniversite sınavına girmiş ancak yerleşememiş veya tercih yapmamış kişilerin 1 yıl süreyle daha öğrenci kapsamında değerlendirilmesi kararı alındı. Bu kapsamdaki kişiler, yıllık vize tarihlerinde toplu taşıma öğrenci kartı vize işlemlerini yapabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Belediyesi'nden Üniversite Sınavı Hazırlıkları İçin Destek - Son Dakika

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