Çanakkale Biga'da ekipler çaya düşen 14 yaşındaki Suriyeli çocuğu arıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kocabaş Çayı'nda balık tutmaya çalışırken suya düşen Suriye uyruklu 14 yaşındaki çocuk kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilerek çayda ve çevresinde arama kurtarma çalışması başlatıldı.
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde çaya düşen Suriye uyruklu Abdul Vahid (14) için arama çalışması başlatıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Balık tutmaya çalışan Suriye uyruklu Abdul Vahid, henüz belirlenemeyen nedenle Kocabaş Çayı'na düştü. Vahid, bir süre sonra suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çayda ve çevresinde ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Kaynak: DHA
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