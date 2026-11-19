Çanakkale'nin Biga ilçesinde çaya düşen çocuk hayatını kaybetti.

Suriye uyruklu A.E., henüz bilinmeyen nedenle Kocabaş Çayı'na düşerek kayboldu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, A.E.'nin bulunması için çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çocuğun cansız bedeni bölgede yapılan arama sonrası bulundu. Cenaze, otopsi için Biga Devlet Hastanesi morguna gönderildi.