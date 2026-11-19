Kocabaş Çayı'nda kaybolan Suriyeli çocuğun cansız bedenine ulaşıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'ye bağlı Biga'da Kocabaş Çayı'na düşerek gözden kaybolan Suriye uyruklu çocuk için ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye gitti. Yapılan arama sonucunda çocuğun cansız bedeni bulundu, cenaze otopsi için Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde çaya düşen çocuk hayatını kaybetti.
Suriye uyruklu A.E., henüz bilinmeyen nedenle Kocabaş Çayı'na düşerek kayboldu.
EKİPLER SEFERBER OLDU
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, A.E.'nin bulunması için çalışma başlattı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Çocuğun cansız bedeni bölgede yapılan arama sonrası bulundu. Cenaze, otopsi için Biga Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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