Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen S.S. 281 Sayılı Biga Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Olağan Genel Kurul toplantısında, mevcut başkan Mehmet Tınaz 7'nci kez başkanlığa seçildi.

Köşklübağ Düğün Salonu'nda birleştirilerek yapılan 2024-2025 ve 2025-2026 iş yılları olağan genel kurulunun divan başkanlığına Hüseyin Karaman, katip üyeliklerine ise Sinan Gezer ve İlhan Meriç seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yönetim kurulu çalışma raporları, bilançolar, gelir tabloları ile dış denetçi raporları okunarak müzakere edildi.

Yönetim kurullarının ibra edilmesinin ve gündemdeki diğer maddelerin karara bağlanmasının ardından 4 yıllık görev süresi için 4 asil ve 4 yedek yönetim kurulu üyesi ile Birlik Genel Kurulunda kooperatifi temsil edecek 3 asil ve 3 yedek kooperatif temsilcisinin gizli oyla seçimine geçildi.

Seçimde 188 delege oy kullandı. Beyaz liste ile seçime giren Mehmet Tınaz 121 oy alırken, mavi liste ile yarışan Ufuk Tosun 64 oyda kaldı. 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla Mehmet Tınaz, kooperatif başkanlığı görevine 7'nci kez seçildi.

Tınaz başkanlığındaki yönetim kurulu asil listesi Mehmet Tınaz, Sadi Çolakoğlu, Kazım Erdem ve Ahmet Çakır'dan, yedek listesi ise Salim Oruç, Nurettin Özdemir, Sadi Çetin ve Mehmet İşçi'den oluştu. Kooperatif temsilcisi asil listesinde Mehmet Tınaz, Yunus Sayın ve Burak Ahmet Gülşen; yedek listesinde ise Hüseyin Gezer, Fatih Duman ve Efrahim Gülcan yer aldı.

Tınaz, seçimlerin ardından yaptığı konuşmada, "Bugün yapılan seçimlerde bana ve ekibime destek veren tüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum." dedi.