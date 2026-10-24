Çanakkale Boğazı'nda arızalanan Panama bayraklı gemi Şevketiye'de demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan Panama bayraklı gemi Şevketiye'de demirletildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yunanistan'dan Ukrayna'ya giden Panama bayraklı "Oris Helga" gemisi, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı. Kaptanın bildirimi üzerine KEGM'in Kurtarma-17 ve Kurtarma-19 römorkörleri sevk edildi, gemi kılavuz kaptan refakatinde Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, Şevketiye Demir Sahası'na çekildi.
Yunanistan'dan Ukrayna'ya giden, 118 metre uzunluğundaki Panama bayraklı "Oris Helga" isimli gemi, Zincirbozan mevkisi önlerinde makine arızası yaptı.
Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-17" ve "Kurtarma-19" römorkörleri sevk edildi.
Boğazı geçen diğer gemiler, arıza konusunda bilgilendirildi.
Gemi, kılavuz kaptan refakatinde römorkörle yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.
Kaynak: AA
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