Çanakkale Boğazı'nda Caretta Caretta Kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda Caretta Caretta Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda yolunu şaşırarak yat limanına giren caretta caretta, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Denizden çıkarılan kaplumbağa, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

26.02.2025 19:07
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Çanakkale Boğazı'nda yolunu şaşıran caretta caretta yat limanına girdi

Yat Limanına giren caretta carettanın yardımına belediye ekipleri koştu

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda yolunu şaşıran bir caretta caretta yat limanına girdi. Tekneler arasında zarar görebileceği düşünülen caretta carettanın yardımına marinada görevli belediye ekipleri koştu. Sudan çıkarılan caretta caretta Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Çanakkale Boğazı'nda yolunu şaşıran caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası Yat limanına girdi. Yat limanın içinde Belediye ekipleri dev caretta carettayı fark etti. Ardından ekipler tarafından caretta caretta denizden çıkarıldı. Belediye personeli durumu Doğa Koruma Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler caretta carettayı aldı. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık kontrolleri yapılacak olan caretta carettanın yaralı olup olmadığına bakılacak. Ardından caretta carettanın doğal ortamı olan denize bırakılması planlanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda Caretta Caretta Kurtarıldı - Son Dakika

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