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Çanakkale Boğazı'nda Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Durdurulan Feribot Seferleri Yeniden Başladı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Durdurulan Feribot Seferleri Yeniden Başladı

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran fırtına ve kar nedeniyle transit gemi geçişleri geçici olarak durdurulmuştu. Ancak feribot seferleri tekrar başlamıştır. GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada hattındaki seferler iptal edilirken, Kabatepe-Gökçeada hattında sadece belirli saatlerde seferler yapılacağı duyuruldu.

Çanakkale Boğazı\'nda Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Durdurulan Feribot Seferleri Yeniden Başladı
09.01.2024 - 19:13,
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Çanakkale'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle transit gemi geçişine kapatılan Çanakkale Boğazı'nda geçici olarak durdurulan feribot seferleri yeniden başladı.

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran fırtına ve kar nedeniyle boğaz trafiği öğleden sonra çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Fırtına nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale Boğazı hattındaki Lapseki- Gelibolu, Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir feribot seferleri yeniden başladı.

Ayrıca, boğaz ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın için Geyikli- Bozcaada hattındaki planlı tüm seferlerin iptal edildiği, Kabatepe- Gökçeada hattında ise sadece Kabatepe'den saat 20.00, Gökçeada'dan 22.00 seferlerinin yapılacağı duyuruldu.

Kaynak: AA
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