Çanakkale Boğazı'nda Yangın Çıkan Gemi Trafiği Kapatıldı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda Yangın Çıkan Gemi Trafiği Kapatıldı

Çanakkale Boğazı\'nda Yangın Çıkan Gemi Trafiği Kapatıldı

Çanakkale Boğazı Akbaş önlerinde, Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeki bir kuru yük gemisinin makine dairesinde çıkan yangın sebebiyle boğaz, gemi trafiğine çift yönlü ve geçici olarak kapatıldı. Kıyı Emniyeti ekipleri gemidekilerin tahliyesi için çalışmalara başladı.

25.04.2024 21:55
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(ANKARA) - Çanakkale Boğazı Akbaş önlerinde, Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeki bir kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. Boğaz, çift yönlü ve geçici olarak trafiğe kapatılırken gemidekilerin tahliyesi için de çalışma başlatıldı.

Çanakkale Boğazı Akbaş önlerinde, Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeki bir kuru yük gemisinin makine dairesinde çıkan yangın sebebiyle boğaz, gemi trafiğine çift yönlü ve geçici olarak kapatıldı.

Yangına ilişkin Kıyı Emniyeti'nden şu açıklama yapıldı:

"Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Akbaş önlerinde, makine dairesinde yangın çıktığı ihbarı alınan AK DISCOVERY isimli 107 metre boyundaki kuru yük gemisi için KURTARMA-3, KURTARMA-13 ve TÜRKELİ römorkörlerimiz, kılavuz kaptanımız ve KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır."

Kaynak: ANKA

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