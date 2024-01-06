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Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Yaşanan Gemi Güvenli Bölgeye Çekildi - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Yaşanan Gemi Güvenli Bölgeye Çekildi

Malta bayraklı akaryakıt tankerinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaşandı. Geminin kaptanı durumu bildirerek yardım istedi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler sevk edildi ve diğer gemilere uyarı yapıldı. Gemi, arızanın giderilmesi için Şevketiye Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.

Çanakkale Boğazı\'nda Makine Arızası Yaşanan Gemi Güvenli Bölgeye Çekildi
06.01.2024 - 09:17,
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Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaşanan gemi, güvenli bölgeye çekildi.

Malta'dan Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na seyreden 185 metre boyundaki Malta bayraklı "Sundoro" isimli akaryakıt tankerinin makineleri, boğaz geçişi sırasında Gocuk Burnu önlerinde arızalandı.

Geminin kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-15" ve "Kurtarma 16" römorkörleri sevk edildi.

Ayrıca, boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanlarına telsizle uyarı yapılarak bilgilendirildi.

Gemi daha sonra arızanın giderilmesi için römorkörler eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Yaşanan Gemi Güvenli Bölgeye Çekildi - Son Dakika
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