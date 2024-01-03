Çanakkale Boğazı\'nda Sis Altında Kaybolan 1915 Çanakkale Köprüsü

Çanakkale Boğazı'nda sabaha karşı başlayan sisin etkisiyle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bazı bölümleri adeta kayboldu.

Kent genelindeki yoğun sis dolayısıyla Çanakkale Boğazı, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Asya ile Avrupa kıtaları arasında 2 bin 23 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü de sis altında kaldı.

Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında bulunan ve bazı bölümleri adeta kaybolan köprünün sis bulutuyla bütünleşen manzarası, yaklaşık 500 metre yükseklikten dronla görüntülendi.