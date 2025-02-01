Çanakkale Boğazı'nda Sis Nedeniyle Gemi Trafiği Durduruldu

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Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsuyla boğazın saat 07.50 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sis nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale- Eceabat ve Çanakkale- Kilitbahir feribot seferleri ise yeniden yapılmaya başlandı.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından transit gemi trafiğinin de normale döneceği belirtildi.