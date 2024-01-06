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Çanakkale Boğazı'nda Tanker Makine Arızası - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda Tanker Makine Arızası

Çanakkale Boğazı'ndan geçmekte olan Malta bayraklı akaryakıt tankeri, Gocuk Burnu önlerinde makine arızası yaşadı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler olay yerine sevk edildi ve diğer gemiler uyarıldı.

Çanakkale Boğazı\'nda Tanker Makine Arızası
06.01.2024 - 05:21,  Güncelleme: 05:21
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Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan bir tanker, makine arızası yaptı.

Malta'dan Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na giden 185 metre boyundaki Malta bayraklı "Sundoro" isimli akaryakıt tankeri, boğaz geçişi sırasında Gocuk Burnu önlerinde makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-15" ve "Kurtarma 16" römorkörleri sevk edildi.

Boğaz geçişi yapacak diğer gemiler de telsizle uyarılarak bilgilendirildi.

Kaynak: AA
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